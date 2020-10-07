ГМИИ проведет инклюзивный фестиваль

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

С 14 по 25 октября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет IV Международный инклюзивный фестиваль. Тема фестиваля – «В присутствии всех».

Как сообщает сайт ГМИИ, «В присутствии всех» — парафраз названия известного перформанса Марины Абрамович – обозначает репрезентацию людей с разными возможностями в музее.

В программе фестиваля дискуссии, интервью, перформансы и двигательные мастер-классы для людей с инвалидностью и всех желающих, а также выставка «Смотри изнутри», на которой будут представлены работы, созданные на занятиях #ПушкинскийДляВсех художниками c особенностями развития.

Впервые в этом году в фестиваль включена специальная театральная программа.

Куратор фестиваля — Евгения Киселева, куратор театральной программы — Ника Пархомовская.

Участниками фестиваля станут специалисты из России, Швейцарии, Японии, США, Израиля, Финляндии, Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Гонконга, Тайваня и Мозамбика.

Мероприятия фестиваля будут транслироваться на странице проекта «Доступный музей» в фейсбуке.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU