Российский мини-сериал о жизни ЛГБТ покажут в интернете

11 октября, в международный день каминг-аута состоится онлайн-премьера российского документального мини-сериала «Поговорим?», созданного с целью помочь родителям справиться с беспокойством и страхами по поводу будущего своих ЛГБТ-детей.

Начало в 12:00, премьеру представит просветительский проект для родителей ЛГБТ-подростков

«Иллюминатор».

Показ документального сериала «Поговорим?» откроет Неделю каминг-аута: до 16 октября каждый день «Иллюминатор» будет публиковать в социальных сетях анимацию, интервью с экспертами и открытыми ЛГБТ, организует вебинары и прямой эфир, чтобы поговорить о разных аспектах «выхода из шкафа» (раскрытия своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности).

Этой информационной кампанией проект «Иллюминатор» хочет помочь родителям лучше понять своих ЛГБТ-детей, которым, как и любым молодым людям, очень важны поддержка и принятие в семье.

Мировая премьера первого эпизода сериала «Поговорим?», главная героиня которого решает признаться родителям в своей бисексуальности, состоялась в июне этого года на фестивале в Анси. Режиссер фильма — Катя Михеева, сценарий написала режиссер и актриса «Театра.doc» Анастасия Патлай, авторы идеи и продюсеры мини-сериала – Павел Лопарев и Ирина Ходырева. «Поговорим?» уже побывал на нескольких международных конкурсах, а в конце октября будет представлен в программе Большого фестиваля мультфильмов.

Всего в документальном анимационном мини-сериале о жизни ЛГБТ в России планируется шесть эпизодов, шесть реальных историй, на основе которых шесть разных режиссеров сделают фильмы в своей авторской манере. Над сериалом работают известные российские аниматоры, победители отечественных и зарубежных фестивалей: Леонид Шмельков, Олеся Щукина, Нина Бисярина, Ирина Эльшанская и Надя Федотова.







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