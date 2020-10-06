Умер Эдди Ван Хален

© Philip Cosores / Consequence of Sound

6 октября в Лон-Анджелесе в возрасте 65 лет умер основатель рок-группы Van Halen, гитарист и композитор Эдди Ван Хален.

Как сообщает NME, музыкант умер от рака горла, который был диагностирован у него более десяти лет назад.

Эдвард Лодевейк Ван Хален родился в 1955 году в городе Неймегене в Голландии, в начале 1960-х семья переехала в Калифорнию, Эдди и его старший брат Алекс стали гражданами США.

В 1972 году братья создали рок-группу, которая два года спустя получила название Van Halen. Выступления в клубах и кафе Лос-Анджелеса принесли известность молодым музыкантам, в 1977 году они подписали контракт с звукозаписывающей компанией Warner Records.

Дебютный альбом Van Halen занял 19-е место в чарте Billboard, и вскоре калифорнийский хард-рок квартет уже считался одной из самых успешных рок-групп своего времени. Пик популярности Van Halen пришелся на середину 1980-х, когда альбом «1984» в течение года после выхода стал платиновым пять раз, а сингл с этого альбома «Jump» занял первую строчку в чарте Billboard Hot 100 и получил номинацию на премию «Грэмми».

В 1992 году альбом «For Unlawful Carnal Knowledge» принес Van Halen «Грэмми» в номинации «Лучшее исполнение в стиле хард-рок». На сегодняшний день во всем мире продано более 80 млн пластинок группы, в 2007 году она была введена в Зал славы рок-н-ролла, при этом была особо отмечена виртуозная игра Эдди Ван Халена. В 2012 году журнал Guitar World назвал его лучшим гитаристом всех времен.

Помимо Van Halen Эдди Ван Хален работал с такими музыкантами, как Джин Симмонс, Николетт Ларсон, Майкл Джексон, Black Sabbath, Брайан Мэй, Роджер Уотерс, Стив Люкатер и LL Cool J. Кроме того, он записывал сольные альбомы и саундтреки к фильмам и создавал собственные модели гитар.







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