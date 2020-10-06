Премия «Лавровая ветвь» подвела итоги первого тура

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Сегодня, 6 октября, завершился первый тур ежегодной национальной премии «Лавровая ветвь». Жюри премии выбрало восьмерки фильмов, прошедших в следующий этап конкурса.
В жюри первого тура входят Михаил Дегтярь, Виталий Манский, Алексей Ханютин, Ксения Шергова, Ирина Васильева, Елена Ласкари, Андрей Ерастов и Борис Караджев. Как сообщают организаторы, впервые в истории премии заседание жюри проходило в онлайн-формате.
Результаты первого тура объявлены в пяти номинациях:
Лучший арт-фильм
Лучший кинофильм
Лучший телефильм
Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)
Лучший дебют
На втором этапе конкурса академики премии, 50 профессионалов неигрового кино, определят победителей во всех номинациях.
Тройки финалистов будут объявлены 16 ноября, церемония вручения национальной премии «Лавровая ветвь» состоится 10 декабря в Москве.
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