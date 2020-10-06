Премия «Лавровая ветвь» подвела итоги первого тура

Впервые в истории премии заседание жюри проходило в онлайн-формате © «Лавровая ветвь»

Сегодня, 6 октября, завершился первый тур ежегодной национальной премии «Лавровая ветвь». Жюри премии выбрало восьмерки фильмов, прошедших в следующий этап конкурса.

В жюри первого тура входят Михаил Дегтярь, Виталий Манский, Алексей Ханютин, Ксения Шергова, Ирина Васильева, Елена Ласкари, Андрей Ерастов и Борис Караджев. Как сообщают организаторы, впервые в истории премии заседание жюри проходило в онлайн-формате.

Результаты первого тура объявлены в пяти номинациях:

Лучший арт-фильм

«Бессмертная медуза», реж. Мария Седяева

«Котлован», реж. Андрей Грязев

«Окраина. Карантин», реж. Надя Захарова

«Праздник», реж. Владимир Ломов

«Сказка для Наташи», реж. Александра Кононова, Юрий Михайлин

«Стася — это я», реж. Стася Гранковская

«Тени твоего детства», реж. Михаил Горобчук

«Утро, вечер, молоко», реж. Марина Фоменко



Лучший кинофильм

«Дар», реж. Валентин Сидоренко

«Катя и Вася идут в школу», реж. Юлия Вишневецкая

«Клетки», реж. Дмитрий Лукьянов

«Нерка. Рыба красная», реж. Дмитрий Шпиленок

«Обнаженность», реж. Олеся Фокина

«Под наркозом», реж. Елена Ласкари

«Сезон созревания пантов», реж. Галина Леонтьева

«Соль», реж. Владимир Эйснер



Лучший телефильм

«Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться», реж. Людмила Снигирева

«Добро пожаловать в Чечню», реж. Дэвид Франс

«Жизнь человека. Последнее интервью», реж. Сергей Карпов

«Как снимали войну», реж. Артур Анаян, Алексей Ханютин

«Кресты», реж. Ангелина Голикова

«Мой Пушкин», реж. Анастасия Попова

«Москва Раевского: Пожар 1812 года. История вранья, глупости и жестокости», реж. Стас Федосов

«С закрытыми окнами», реж. Роман Супер



Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)

«Архитектура блокады», реж. Максим Якубсон

«Белая кровь», реж. Михаил Генин

«Грибная страна», реж. Дмитрий Тихомиров

«День антрополога Дробышевского», реж. Дмитрий Завильгельский

«Из жизни памятников», реж. Борис Караджев

«Остров Буромского», реж. Ольга Стефанова

«Точка», реж. Эмир Валинежад

«Харджиев. Последний русский футурист», реж. Лилия Вьюгина



Лучший дебют

«Блоха», реж. Илья Желтков

«Девяносто первый», реж. Олеся Епишина

«Джой», реж. Дарья Слюсаренко

«Мальчик», реж. Виталий Акимов

«Сойга», реж. Роман Фитилёв

«Страна лилипутов на западе будет уничтожена», реж. Лилия Филина

«Чермет», реж. Николай Н. Викторов

«Штетл», реж. Катя Устинова



На втором этапе конкурса академики премии, 50 профессионалов неигрового кино, определят победителей во всех номинациях.

Тройки финалистов будут объявлены 16 ноября, церемония вручения национальной премии «Лавровая ветвь» состоится 10 декабря в Москве.







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