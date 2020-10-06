Стипендиаты Гёте-Института пройдут обучение в Германии

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До 15 октября Гёте-Институт принимает заявки от учителей и преподавателей немецкого языка в школах, колледжах и вузах России на участие в конкурсе на стипендию для повышения квалификации на семинарах в разных городах Германии.

Подробную информацию об условиях участия и необходимых для заявки документах можно получить на сайте Гёте-Института.

Участники семинаров смогут повысить свой языковой уровень, расширить знания по страноведению и методике преподавания немецкого языка, а также планированию занятий, применению информационно-коммуникативных технологий, преподаванию немецкого для детей дошкольного и младшего школьного возраста и многим другим темам.

При рассмотрении заявок учитываются профессиональные компетенции, мотивация и готовность передавать полученные знания коллегам.

Стипендия включает стоимость курса, культурную программу, питание, страховку, субсидию на транспортные расходы.







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