Директором musicAeterna в России стал Дмитрий Озерков

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Сегодня, 5 октября, искусствовед и куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков занял пост директора musicAeterna в России.

Как сообщает пресс-служба musicAeterna, в этой должности Дмитрий Озерков будет курировать все основные аспекты деятельности musicAeterna в нашей стране.

В частности, он займется развитием арт-площадки в петербургском Доме радио, будет курировать создание на его базе звукозаписывающей студии для продвижения проектов musicAeterna и других независимых коллективов на собственном лейбле, а также радиостанции, которая объединит аудиторию и сообщество musicAeterna по всему миру.

Работу в musicAeterna Дмитрий Озерков будет совмещать с преподаванием в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), отметили в пресс-службе.

«Для меня Дмитрий — это тот человек, который обладает собственным потенциалом и может объединить усилия других людей, чтобы создать новое пространство поиска и общения, лабораторию, где рождаются новаторские идеи и создаются эксклюзивные, авторские проекты мирового уровня», — прокомментировал назначение Дмитрия Озеркова художественный руководитель musicAeterna Теодор Курентзис.

«Мы мыслим Петербург, который год назад стал нашим домом, как место, где молодые люди, с одной стороны, надежно сохраняют традиции, с другой, стремятся познать еще не осмысленное пространство современного искусства. Вместе с ними мы делаем шаг вперед на неисследованную территорию творческого эксперимента. Петербург должен стать уникальным полем прогрессивного искусства, первым среди других городов, центром притяжения для интеллектуалов и визионеров со всего мира. У города есть всё, чтобы это сделать», — считает Теодор Курентзис.







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