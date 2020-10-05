Директором musicAeterna в России стал Дмитрий Озерков

Артур Аристакисян: «Я — только актер»
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 2020984
Сегодня, 5 октября, искусствовед и куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков занял пост директора musicAeterna в России.
Как сообщает пресс-служба musicAeterna, в этой должности Дмитрий Озерков будет курировать все основные аспекты деятельности musicAeterna в нашей стране.
В частности, он займется развитием арт-площадки в петербургском Доме радио, будет курировать создание на его базе звукозаписывающей студии для продвижения проектов musicAeterna и других независимых коллективов на собственном лейбле, а также радиостанции, которая объединит аудиторию и сообщество musicAeterna по всему миру.
Работу в musicAeterna Дмитрий Озерков будет совмещать с преподаванием в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), отметили в пресс-службе.
«Для меня Дмитрий — это тот человек, который обладает собственным потенциалом и может объединить усилия других людей, чтобы создать новое пространство поиска и общения, лабораторию, где рождаются новаторские идеи и создаются эксклюзивные, авторские проекты мирового уровня», — прокомментировал назначение Дмитрия Озеркова художественный руководитель musicAeterna Теодор Курентзис.
«Мы мыслим Петербург, который год назад стал нашим домом, как место, где молодые люди, с одной стороны, надежно сохраняют традиции, с другой, стремятся познать еще не осмысленное пространство современного искусства. Вместе с ними мы делаем шаг вперед на неисследованную территорию творческого эксперимента. Петербург должен стать уникальным полем прогрессивного искусства, первым среди других городов, центром притяжения для интеллектуалов и визионеров со всего мира. У города есть всё, чтобы это сделать», — считает Теодор Курентзис.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02Директором musicAeterna в России стал Дмитрий Озерков
16:55Федоровская библиотека представит «Институт космоса»
14:57Роджер Уотерс выпустил концертный фильм и альбом
12:44Объявлен обладатель приза Brewhouse Stage Prize
11:01Умер Борис Егоров
9:55Премия Аркадия Драгомощенко объявила шорт-лист
2 октября 2020
18:12«Эшколот» организует онлайн-курс о музыке евреев Беларуси
17:33Ярмарка доступного современного искусства пройдет в Петербурге
16:20Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль «Этика в визуальной культуре»Все новости
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 2020984
Круглый стол жюри Премии Аркадия Драгомощенко5 октября 2020835
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 20202517
Михаил Мейлах — памяти Владимира Эрля и Юрия Орлова2 октября 20203085
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков2 октября 20202278
«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера2 октября 20202281
Большой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок1 октября 202033974
Александр Молочников — о спектакле «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной1 октября 20203585
Из переписки Наума Яковлевича Берковского30 сентября 20204009
Разговор Полины Аронсон с автором легендарной книги «Почему у женщин при социализме секс лучше»30 сентября 20205021
Дневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца30 сентября 20204304
«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать30 сентября 20203174