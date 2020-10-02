Ярмарка доступного современного искусства пройдет в Петербурге

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10 по 11 октября в петербургском пространстве Third Place, расположенном в историческом особняке Лопухиных и Нарышкиных на Литейном, 62, впервые будет проходить ярмарка доступного современного искусства Third Place Art Fair (TPAF).
В фокусе ярмарки недорогие произведения искусства: живопись, графика и объекты стоимостью от 1000 до 50 000 рублей.
Как сообщают организаторы, основными участниками TPAF станут молодые художники, а уже признанные на российском рынке авторы покажут свои тиражные работы в указанном ценовом диапазоне.
В ярмарке примут участие Александр Дашевский, Андрей Андреев, Андрей Люблинский, Вероника Ивашкевич, Екатерина Соколовская, Кристина Афанасьева, Лиза Бобкова, Олеся Лавриенко и художники, а также галереи MYTH Gallery, White Lines, Talk gallery (Нижний Новгород), Between Windows и Art Tube.
Программу ярмарки дополнят лекции, перформансы, медиа-проекты, диджей-сеты и открытие выставки «Collect/Connect», в основе которой лежит идея объединения людей, посредством искусства.
Приглашенным куратором первой ярмарки TPAF стал образовательный проект bigcity.art, перед которым стояла задача не только показать срез молодого искусства, но и познакомить зрителей с новыми авторами и галереями.
«Мы хотим, чтобы покупка искусства стала естественной частью жизни нашего поколения, — говорят основатели bigcity.art, кураторы TPAF Наталья Карасева и Елизавета Зиновьева. — Нам плюс-минус тридцать, и мы уже можем позволить себе украшать квартиры не постерами из Ikea, а настоящим и таким же молодым и дерзким, как мы сами, искусством. Именно такое мы представим на Third Place Art Fair. На стендах будут соседствовать ироничная графика Александра Дашевского и лаконичные рубашки Лизы Бобковой, недавно открывшаяся онлайн-галерея и нижегородская галерея с громким именем».
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