 
16:20 2 октября 2020Новости
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Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль «Этика в визуальной культуре»

News_detailed_picture© Bang Bang Education

8 и 9 октября пройдет онлайн-фестиваль «Этика в визуальной культуре», организованный школой дизайна и иллюстрации Bang Bang Education.

Фестиваль бесплатный. Расписание и регистрация — здесь.

О том, как изображение помогает бороться с внутренними границами и смещать понятие нормы, расскажут Miu Mau, Маша Краснова-Шабаева, Виктор Меламед, Антония Гапотченко, Глеб Солнцев, Дима Лигай, Илья Митрошин, Андрей Тарусов и другие иллюстраторы и художники, работающие в России и за рубежом.

Среди тем выступлений:

  • Как принятый в индустрии консенсус влияет на гендерную и культурную репрезентацию;
  • Как рисовать сексуальность и оставаться этичным;
  • Объективизация. Как уживаются феминизм и пин-ап;
  • Картинки без одежды. Цензура и самоцензура во времена этических парадоксов;
  • Толерантность. Сравнение российского и международного иллюстраторского рынка;


Также на фестивале состоится дискуссия «Стереотипы». Ее участники обсудят, как рекламная сфера справляется с запросом на новую этику.


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