Выставка Тамары Шипициной откроется в галерее «Пересветов переулок»

Тамара Шипицина. Синий вечер. 2018 © Объединение «Выставочные залы Москвы»

8 октября в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка Тамары Шипициной «Окрестности», специальный проект VII Московской международной биеннале молодого искусства.

Как сообщают организаторы выставки, в своем проекте волгоградская художница, архитектор по образованию, исследует повседневный опыт и детские воспоминания, связанные с типовым советским микрорайоном 1970-х — 1980-х годов.

«Игры во дворе, детские площадки с горками-ракетами и странными скульптурами из металлических труб, первые самостоятельные походы в магазин, дружба и новые открытия — всё это происходило на фоне панельных домов. В профессиональном архитектурном сообществе эксперимент со строительством типового жилья в CCCР, как правило, признается неудачным. Возведенные рядами по всей стране, похожие друг на друга в разных городах, пятиэтажки и девятиэтажки описываются как "безликие", "серые", "унылые"», — рассказывает Тамара Шипицина.

«Между тем, — считает она, — панельный микрорайон стал отправной точкой, начальным представлением о среде и пространстве не только для меня, но и для множества людей, проживающих в таких кварталах».

Работая над проектом «Окрестности», художница работала с семейными архивами, проводила натурные съемки дворовых пространств, брала интервью у местных жителей. Полученные свидетельства сведены в своего рода паттерны повседневности — образы для печатной графики, фото-работ и видеоинсталляций.

Выставка Тамары Шипициной «Окрестности» в галерее «Пересветов переулок» продлится до 8 ноября.







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