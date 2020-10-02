Политех запускает первую в России Школу эксплейнеров

© Политехнический музей

Политехнический музей открывает набор в первую в России Школу эксплейнеров – сотрудников научных музеев, которые вовлекают посетителей в содержательный разговор о науке. Обучение будет бесплатным, лучших выпускников пригласят работать в Политех.

Заявки принимаются до 8 октября на сайте Политехнического музея, там же можно получить подробную информацию об условиях поступления и программе школы.

Занятия начнутся 17 октября.

Студенты Школы эксплейнеров Политехнического музея пройдут путь от знакомства с базовыми принципами коммуникации до создания и защиты своего сценария разговора о науке. Они научатся адаптировать сложный научный контент под интересы собеседников, использовать технологии вовлечения и фасилитации, проектировать коммуникацию и составлять сценарии увлекательных диалогов о науке.

Учебные планы включают 8 недель интенсивного обучения (96 образовательных часов) и 7 тематических модулей.

Программа рассчитана на три встречи в неделю — две онлайн-сессии вечером по вторникам и четвергам и полный учебный день в субботу. Все занятия интерактивные и практико-ориентированные. В конце курса каждый студент сможет отработать приобретенные навыки в реальных условиях с самой разной аудиторией.







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