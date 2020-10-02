В Москве пройдет аукцион работ Эрте

Эрте. Урожай. 1987 © Pioner & Co

10 октября аукционный дом Pioner & Co совместно с московской галереей дизайна LEA организует аукцион работ одного из самых востребованных художников и декораторов XX века Романа Тыртова (1892-1990), известного под псевдонимом Эрте.

Начало в 17:00, торги пройдут в галерее дизайна LEA (ул. Ефремова, д. 10, к. 1), а также на онлайн-платформе Bidspirit.com.

Как сообщает сайт Pioner & Co, общая стоимость всех лотов оценивается экспертами аукционного дома более чем в 5 млн рублей.

На торги будет выставлено более 70 лотов. Среди них коллекционные декоративные тарелки, скульптуры из фарфора и бронзы с ручной росписью, коллекция авторских подписных шелкографий самых известных работ Эрте, в том числе созданных для обложек журнала Harper’s Bazaar с 1915 по 1935 год.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU