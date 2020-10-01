Открылся портал «Люди науки»

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки запустила портал «Люди науки» (citizen-science.ru) — некоммерческий бесплатный онлайн-проект, посвященный научному волонтерству.

Цель проекта «Люди науки» — способствовать популяризации в России гражданской науки, развивать ее инфраструктуру и предоставить инструмент для ее развития.

«Это первая в России площадка для ученых, которые ищут волонтеров в свои исследования, и для людей, которые хотят в каком-нибудь исследовании принять участие», — сообщает руководитель проекта Альфия Максутова.

Главные разделы портала citizen-science.ru — «Проекты» и «Люди».

«Мы работаем с несколькими научными командами над созданием проектов для научных волонтеров-исследователей, "гражданских ученых", — пишет Альфия Максутова. — В этих проектах люди будут сами собирать и анализировать данные для ученых и вместе с учеными. Если у вас такой проект давно лежит в ящике стола, — добро пожаловать к нам на портал. А если идея есть, но смутная и надо докрутить, то пишите нам: все контакты есть на сайте, и мы вам поможем».

Также на портале размещаются материалы о гражданской науке, в том числе репортажи и интервью с волонтерами и учеными. Предполагается публиковать подборки самых интересных фотографий и других изображений.

Проект «Люди науки» реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов







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