 
14:46 1 октября 2020Новости
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В афише фестиваля «Территория» появится кинопрограмма

News_detailed_pictureКадр из фильма Рене Барре «Система К» (Франция)© «Территория»

В этом году Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» впервые организует собственную кинопрограмму: с 17 по 31 октября в Москве будут представлены российские премьеры фильмов о театре и современном искусстве.

Показы программы «Территория.Кино» пройдут в киноцентре «Октябрь», Государственной Третьяковской галерее и Центре документального кино.

Куратор программы, кинокритик Вадим Рутковский отобрал для «Территории: Кино» 13 игровых и документальных фильмов из Австрии, Аргентины, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, России, США, Франции и Швейцарии.

«Это не фильмы-спектакли и не спектакли, снятые для киноэкрана, хотя театр присутствует в большинстве работ — как действующее лицо, вторая реальность и жизнетворческая среда обитания героев, — говорит Вадим Рутковский. — "Территория: Кино" — это в первую очередь высококлассное, современное, актуальное кино, устанавливающее самые разные, включая телесные, контакты с театром, танцем и современным искусством».

Узнать подробнее о фильмах программы «Территория.Кино» и ознакомиться с ее расписанием можно на сайте фестиваля «Территория».

Программа «Территория: Кино» проводится совместно с CoolConnections и TheatreHD при поддержке Французского института при посольстве Франции в России и Гёте-Института в Москве


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