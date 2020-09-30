 
18:12 30 сентября 2020Новости
289

InLiberty откроет бесплатную онлайн-школу об устройстве общества

News_detailed_picture© InLiberty

До 16 октября идет набор в новую студенческую онлайн-школу «Хорошее общество», которую организует просветительский проект InLiberty. Обучение в школе бесплатное.

Что составляет хорошее общество: правильное государственное устройство, добрые нравы, или, может быть, умные законы? Как меняется общество и как складывалась привычная нам современность? Где наше собственное место в этой системе координат? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на занятиях школы «Хорошее общество».

Преподаватели:

  • Илья Венявкин, историк, директор образовательных программ InLiberty
  • Александр Вилейкис, философ, сотрудник Центра новой философии ТюмГУ
  • Артем Земцов, политолог, сотрудник Лаборатории сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ
  • Сергей Кузнецов, писатель, журналист, основатель Умного лагеря «Марабу»
  • Элла Панеях, социолог, куратор школы
  • Кирилл Прудников, преподаватель, методист школы
  • Максим Руднев, социолог, научный сотрудник Лаборатории сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ
  • Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ
  • Дмитрий Травин, экономист, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге
  • Елена Юришина, юрист, социолог права, стипендиатка Oxford Russia Fellowship


Участниками школы могут стать студенты и недавние выпускники любых российских и зарубежных вузов, говорящие и читающие на русском языке. Для того, чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию и прислать на contest@inliberty.ru видео о себе (до 2 минут)и эссе (до 4000 знаков) на одну из предложенных тем.

Жюри определит сто участников школы 22 октября, им на почту придут уведомления и все необходимые инструкции.

Занятия будут проходить с 25 по 29 октября. Некоторые сессии будут общими для всего потока, большая часть пройдет в группах по 25 человек, каждая под руководством собственного куратора.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
В поисках моей материColta Specials
В поисках моей матери 

«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать

30 сентября 2020683
Не ной!Современная музыка
Не ной! 

Параллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной

28 сентября 20202075
И-и 35 раз!..Современная музыка
И-и 35 раз!.. 

Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 20204561
Видели НочьСовременная музыка
Видели Ночь 

На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 20204143
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести»Общество
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести» 

Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20207578