InLiberty откроет бесплатную онлайн-школу об устройстве общества

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До 16 октября идет набор в новую студенческую онлайн-школу «Хорошее общество», которую организует просветительский проект InLiberty. Обучение в школе бесплатное.
Что составляет хорошее общество: правильное государственное устройство, добрые нравы, или, может быть, умные законы? Как меняется общество и как складывалась привычная нам современность? Где наше собственное место в этой системе координат? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на занятиях школы «Хорошее общество».
Преподаватели:
Участниками школы могут стать студенты и недавние выпускники любых российских и зарубежных вузов, говорящие и читающие на русском языке. Для того, чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию и прислать на contest@inliberty.ru видео о себе (до 2 минут)и эссе (до 4000 знаков) на одну из предложенных тем.
Жюри определит сто участников школы 22 октября, им на почту придут уведомления и все необходимые инструкции.
Занятия будут проходить с 25 по 29 октября. Некоторые сессии будут общими для всего потока, большая часть пройдет в группах по 25 человек, каждая под руководством собственного куратора.
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