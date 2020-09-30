InLiberty откроет бесплатную онлайн-школу об устройстве общества

До 16 октября идет набор в новую студенческую онлайн-школу «Хорошее общество», которую организует просветительский проект InLiberty. Обучение в школе бесплатное.

Что составляет хорошее общество: правильное государственное устройство, добрые нравы, или, может быть, умные законы? Как меняется общество и как складывалась привычная нам современность? Где наше собственное место в этой системе координат? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на занятиях школы «Хорошее общество».

Преподаватели:

Илья Венявкин, историк, директор образовательных программ InLiberty

Александр Вилейкис, философ, сотрудник Центра новой философии ТюмГУ

Артем Земцов, политолог, сотрудник Лаборатории сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ

Сергей Кузнецов, писатель, журналист, основатель Умного лагеря «Марабу»

Элла Панеях, социолог, куратор школы

Кирилл Прудников, преподаватель, методист школы

Максим Руднев, социолог, научный сотрудник Лаборатории сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ

Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Дмитрий Травин, экономист, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге

Елена Юришина, юрист, социолог права, стипендиатка Oxford Russia Fellowship



Участниками школы могут стать студенты и недавние выпускники любых российских и зарубежных вузов, говорящие и читающие на русском языке. Для того, чтобы подать заявку, нужно пройти регистрацию и прислать на contest@inliberty.ru видео о себе (до 2 минут)и эссе (до 4000 знаков) на одну из предложенных тем.

Жюри определит сто участников школы 22 октября, им на почту придут уведомления и все необходимые инструкции.

Занятия будут проходить с 25 по 29 октября. Некоторые сессии будут общими для всего потока, большая часть пройдет в группах по 25 человек, каждая под руководством собственного куратора.







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