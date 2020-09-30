В Москве вручена Немецкая переводческая премия Merck

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29 сентября в резиденции посла Германии в Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса на соискание Немецкой переводческой премии Merck, а также лауреата специальной премии Гёте-Института за выдающийся перевод современной немецкоязычной поэзии на русский язык.
Немецкая переводческая премия, учрежденная научно-технологической компанией Merck, посольством Германии в России и Гёте-Институтом, в этом году вручалась в третий раз. Ее призовой фонд составил около 1 млн рублей.
Премия присуждена в трех номинациях — «Художественная литература», «Научно-популярная литература» и «Литература для детей и юношества» — авторам лучших литературных переводов на русский язык произведений немецкоязычных писателей, которые были опубликованы с 2017 по 2019 год в одном из российских издательств или в литературно-художественных и научно-популярных журналах.
Немецкую переводческую премию Merck 2020 года получили:
«Художественная литература»
«Научно–популярная литература»
«Литература для детей и юношества»
Специальная премия Гёте-Института за выдающийся перевод современной немецкоязычной поэзии присуждена Элле Венгеровой за перевод сборника стихов Петера Хакса.
«Переводческой премией мы награждаем компетентных и деятельных российских переводчиков, которые с большим мастерством позволяют российской публике приобщиться к немецкой литературе и тем самым – к насущным вопросам и реалиям германского общества. Хорошие переводчики с их уникальным чувством слога помогают нам преодолеть языковые границы; они во все времена служили связующим звеном между людьми и культурами», — сказал, выступая на церемонии, посол Германии Геза Андреас фон Гайр.
По мнению директора Гёте-Института в Москве и главы Гёте-Институтов в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Хайке Улиг, литература открывает читателям глаза на мир: «Вот уже несколько десятилетий Гёте-Институт помогает переводчикам, издательствам и тем, кто делает доступными немецкоязычные произведения в России. Сегодня мы наградили перевод лирической поэзии Специальной премией Гёте-Института. В современной немецкоязычной лирике мы слышим огромное разнообразие голосов и убеждены, что русскоязычных читателей здесь ждет много открытий».
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