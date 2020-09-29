 
13:59 29 сентября 2020Новости
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Гиляровские чтения пройдут в Москве

News_detailed_picture© Центр Гиляровского

29 и 30 сентября Центр Гиляровского, филиал Музея Москвы, проводит первую конференцию «Гиляровские чтения».

Участники конференции расскажут о малоизвестных работах Владимира Алексеевича Гиляровского (1855–1935), трудностях перевода его текстов на иностранные языки.

Они также обсудят, можно ли сегодня воспринимать тексты писателя как исторический источник, и поделятся своим видением того, какое влияние работа Гиляровского оказывала на жизнь Москвы и как его воспринимали современники.

Кроме того, в программе конференции презентация книги Кирилла Чуканова «Король репортажа. Публикации В.А. Гиляровского в газетах и журналах конца XIX века» (2019, издательство «Неолит») и круглый стол, посвященный спорам вокруг даты рождения писателя.

Адрес Центра Гиляровского: Столешников переулок, д. 9 с. 5. Вход свободный по регистрации. Конференция будет транслироваться на YouTube-канале Музея Москвы.

Конференция проводится при информационной поддержке Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова


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