Объявлена программа фестиваля Context. Diana Vishneva

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С 14 октября по 29 ноября в Москве и Петербурге пройдет VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. В этом году в основной программе фестиваля Вечер молодых хореографов, который объединит работы финалистов конкурса, иммерсивный спектакль «Воздух» в постановке Ольги Лабовкиной и вечер балетов Пермского театра оперы и балета «Шут» и «Шахерезада» в хореографии Алексея Мирошниченко.
Расписание фестиваля Context. Diana Vishneva опубликовано на его сайте.
Откроет фестиваль Вечер молодых хореографов 14 и 15 октября на сцене «Гоголь-центра» в Москве и 18 октября на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге. В конкурсной части вечера свои работы представят финалисты: Нурбек Батулла (Казань), Игорь Булыцын (Екатеринбург), Эрнест Нургали (Петербург), Ольга Рыжкова (Воронеж) и Ирина Сергеева (Петербург). Во второй части вечера будут показаны новые постановки Кирилла Радева, победителя прошлого года, и Павла Глухова, финалиста конкурса-2016, который поставил свою работу на артистов Челябинского театра современного танца под руководством Ольги Пона.
Впервые у тех зрителей, которые будут наблюдать за конкурсом онлайн, появится возможность отдать голос за понравившегося финалиста — ему будет присуждена специальная премия «Вне границ» Генерального партнера фестиваля, компании «Газпром». Премия будет вручаться наряду с основными наградами Context. Diana Vishneva — стажировкой, а также особой наградой танцовщику и призом зрительских симпатий.
Продолжит фестиваль спектакль «Воздух» хореографа Ольги Лабовкиной 16 и 17 октября на дизайн-заводе «Флакон» в Москве и 21 октября в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге.
Одним из центральных событий фестиваля станет премьера в Москве и Петербурге спектаклей «Шахерезада» и «Шут» Пермского театра оперы и балета в хореографии Алексея Мирошниченко – 18, 19 и 20 ноября в театре «Новая опера» и 24 и 25 ноября в БДТ имени Г.А. Товстоногова. Главные партии в «Шахерезаде» исполнят Диана Вишнёва и Денис Савин (Большой театр). Зрители также смогут увидеть онлайн-трансляцию этого балета и совместный спецпроект фестиваля с Arzamas.academy «Как устроен балет на примере спектакля "Шахерезада"».
Параллельная программа Context. Diana Vishneva состоит из серии встреч и паблик-токов, мастер-классов и лекций, а также кинопрограммы (совместно с командой Beat Film Festival) и онлайн-программы к 80-летию со дня рождения Пины Бауш (совместно с Театром танца Вупперталь Пины Бауш).
Большинство событий и трансляции спектаклей будут представлены на специально разработанной онлайн-платформе фестиваля.
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