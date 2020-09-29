 
12:13 28 сентября 2020Новости
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Центр Гиляровского покажет «Обратную сторону метро»

News_detailed_picture© Анна Скржинская

2 октября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, откроется выставка «Обратная сторона метро», посвященная 85-летию Московского метрополитена.

«Кураторы Музея Москвы вместе с художниками арт-группы "Сезоны" несколько месяцев исследовали скрытую жизнь метрополитена, — говорится в сообщении на сайте Музея Москвы. — Они побывали в закрытых депо, подстанциях и ремонтных мастерских, запечатлевая их внутреннее строение и устройство».

Картины, созданные художниками, а также сделанные дизайнером Музея Москвы Анной Скржинской фотографии, на которых эти картины передают работникам метро, можно будет увидеть на выставке в Центре Гиляровского.

Кроме того, в экспозицию войдут видеоработы архитектора Ильи Вознесенского и фотографа Алексея Народицкого, показывающие скрытые элементы метрополитена, и подлинные предметы из Музея Метро — светофоры, фрагменты рельс, трафареты, диспетчерский пульт, графики движения поездов,

Выставка «Обратная сторона метро» в Центре Гиляровского продлится до 8 ноября.


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