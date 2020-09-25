 
17:41 25 сентября 2020Новости
136

Галерея «Беляево» покажет выставку «В НИИ КУДА»

News_detailed_picture© Объединение «Выставочные залы Москвы»

6 октября в Центре идентичности галереи «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется коллективная выставка «В НИИ КУДА».

Как сообщают организаторы, в проекте рассматривается один из ключевых аспектов идентичности района Беляево — научно-исследовательские институты (НИИ).

Перенос и строительство здесь в 1970-х годах одновременно с жилой застройкой различных научных и культурных учреждений оказали большое влияние на социальный облик района. На его территории расположены крупнейшие отечественные НИИ — Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени М.А. Карцева, Институт космических исследований РАН, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Институт биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН и другие научно-исследовательские и научно-производственные учреждения, работающие в области лазерных технологий, СВЧ-приборов, систем и комплексов вооружения и военной техники, цифровизации промышленности.

На выставке «В НИИ КУДА» научно-исследовательские институты района Беляево пропускаются через творческую рефлексию современных художников — Наталии Малютиной, Таисии Коротковой, Аллы Мировской, Наталии Балуты, Наталии Драчинской, Виктории Квочур, Алины Бровиной, Александры Лопиной, арт-группы «Куда бегут собаки».

Кураторы проекта: Юлия Балдина и Алла Мировская.

Выставка «В НИИ КУДА» в Центре идентичности галереи «Беляево» продлится до 25 октября.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
И-и 35 раз!..Современная музыка
И-и 35 раз!.. 

Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 20201322
Видели НочьСовременная музыка
Видели Ночь 

На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 20201719
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести»Общество
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести» 

Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20203417
СВР: смена имиджаЛитература
СВР: смена имиджа 

Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 20202503
Шаманизм вербатимаКино
Шаманизм вербатима 

Вероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 20202726