Галерея «Беляево» покажет выставку «В НИИ КУДА»

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6 октября в Центре идентичности галереи «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется коллективная выставка «В НИИ КУДА».
Как сообщают организаторы, в проекте рассматривается один из ключевых аспектов идентичности района Беляево — научно-исследовательские институты (НИИ).
Перенос и строительство здесь в 1970-х годах одновременно с жилой застройкой различных научных и культурных учреждений оказали большое влияние на социальный облик района. На его территории расположены крупнейшие отечественные НИИ — Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени М.А. Карцева, Институт космических исследований РАН, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Институт биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН и другие научно-исследовательские и научно-производственные учреждения, работающие в области лазерных технологий, СВЧ-приборов, систем и комплексов вооружения и военной техники, цифровизации промышленности.
На выставке «В НИИ КУДА» научно-исследовательские институты района Беляево пропускаются через творческую рефлексию современных художников — Наталии Малютиной, Таисии Коротковой, Аллы Мировской, Наталии Балуты, Наталии Драчинской, Виктории Квочур, Алины Бровиной, Александры Лопиной, арт-группы «Куда бегут собаки».
Кураторы проекта: Юлия Балдина и Алла Мировская.
Выставка «В НИИ КУДА» в Центре идентичности галереи «Беляево» продлится до 25 октября.
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