Начинается фестиваль музыкальных театров России

© Дамир Юсупов / Большой театр

27 сентября спектаклем Большого театра «Русалка» откроется московская программа Пятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

В этом году в афише фестиваля, который организует Ассоциацию музыкальных театров России, около 40 спектаклей 27 театров из 24 регионов. Среди них Ивановский музыкальный театр, Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац, Донецкий оперный театр, Театр музкомедии Узбекистана, Госкапелла под управлением Валерия Полянского, Северский музыкальный театр, Самарский оперный театр, Башкирский государственный театр оперы и балета, Музыкальный театр Республики Карелия.

Офф-программа фестиваля представит работы региональных театров, не входящих в Ассоциацию музыкальных театров России. Первым из них 2 октября на сцене Театра Сац будет показан спектакль «Капулети и Монтекки. Montecchi vs opera» молодой команды постановщиков и исполнителей, выпускников Московской консерватории и ГИТИСа, солистов московских музыкальных театров.

Расписание фестиваля «Видеть музыку» опубликовано на его сайте. Там же будут проходить онлайн-события фестиваля — показ опере Россини «Шелковая лестница» театра «Астана-опера» (18 октября) и опера Чайковского «Евгений Онегин» Казахского театра оперы и балета имени Абая (24 октября).

Фестиваль завершится 9 ноября торжественным гала-концертом и церемонией вручения премии «Легенда» на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов







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