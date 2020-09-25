 
16:27 25 сентября 2020Новости
351

Начинается фестиваль музыкальных театров России

News_detailed_picture© Дамир Юсупов / Большой театр

27 сентября спектаклем Большого театра «Русалка» откроется московская программа Пятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

В этом году в афише фестиваля, который организует Ассоциацию музыкальных театров России, около 40 спектаклей 27 театров из 24 регионов. Среди них Ивановский музыкальный театр, Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац, Донецкий оперный театр, Театр музкомедии Узбекистана, Госкапелла под управлением Валерия Полянского, Северский музыкальный театр, Самарский оперный театр, Башкирский государственный театр оперы и балета, Музыкальный театр Республики Карелия.

Офф-программа фестиваля представит работы региональных театров, не входящих в Ассоциацию музыкальных театров России. Первым из них 2 октября на сцене Театра Сац будет показан спектакль «Капулети и Монтекки. Montecchi vs opera» молодой команды постановщиков и исполнителей, выпускников Московской консерватории и ГИТИСа, солистов московских музыкальных театров.

Расписание фестиваля «Видеть музыку» опубликовано на его сайте. Там же будут проходить онлайн-события фестиваля — показ опере Россини «Шелковая лестница» театра «Астана-опера» (18 октября) и опера Чайковского «Евгений Онегин» Казахского театра оперы и балета имени Абая (24 октября).

Фестиваль завершится 9 ноября торжественным гала-концертом и церемонией вручения премии «Легенда» на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
И-и 35 раз!..Современная музыка
И-и 35 раз!.. 

Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 20201321
Видели НочьСовременная музыка
Видели Ночь 

На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 20201719
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести»Общество
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести» 

Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20203417
СВР: смена имиджаЛитература
СВР: смена имиджа 

Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 20202503
Шаманизм вербатимаКино
Шаманизм вербатима 

Вероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 20202726