«Штирийская осень» запустила интернет-телевидение

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24 сентября начал работу онлайн-проект фестиваля современного искусства «Штирийская осень» (steirischer herbst) – Paranoia TV.
Сайт paranoia-tv.com доступен на немецком и английском языках. На нем выложены видеоработы Йозефа Дабернига, Ахмета Огюта, Клеменса фон Ведемейера, Сергея Браткова и других художников из разных стран.
До 18 октября пользователи Paranoia TV также смогут посмотреть видеозаписи встреч с художниками, фотодокументацию перформансов и другие визуальные материалы, поиграть в онлайн-игры, послушать подкасты.
Кроме того, на сайте приводится информация об офлайн-событиях фестиваля, который в этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, проводится в смешанном формате.
«В свете текущих событий кураторская команда выбрала широкий спектр форматов с тем, чтобы обеспечить безопасный и по большей части бесплатный доступ к искусству во времена социального дистанцирования и нестабильной занятости. В фестивальном календаре представлены интервенции, перформансы, показы и дискуссии на разных площадках в Граце, а также обширная онлайн-программа», — говорится в сообщении кураторской команды фестиваля.
В нее входят директор фестиваля «Штирийская осень», куратор, теоретик искусства и критик Екатерина Дёготь, куратор, исследователь и писатель Мирела Бацяк, редактор и эксперт по коммуницации Генриетта Галлус, куратор и драматург Доминик Мюллер, историк искусства, куратор и организатор выставок Кристоф Платц и писатель, переводчик, художник и куратор, бывший участник группы «Что делать?» Давид Рифф.
Фестиваль «Штирийская осень» был основан в 1968 году, это один из старейших фестивалей современного искусства в Европе. Он позиционирует себя как «производственный фестиваль», отдавая предпочтение оригинальным работам, премьерам и специально созданным для него произведениям.
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