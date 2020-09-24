«Штирийская осень» запустила интернет-телевидение

24 сентября начал работу онлайн-проект фестиваля современного искусства «Штирийская осень» (steirischer herbst) – Paranoia TV.

Сайт paranoia-tv.com доступен на немецком и английском языках. На нем выложены видеоработы Йозефа Дабернига, Ахмета Огюта, Клеменса фон Ведемейера, Сергея Браткова и других художников из разных стран.

До 18 октября пользователи Paranoia TV также смогут посмотреть видеозаписи встреч с художниками, фотодокументацию перформансов и другие визуальные материалы, поиграть в онлайн-игры, послушать подкасты.

Кроме того, на сайте приводится информация об офлайн-событиях фестиваля, который в этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, проводится в смешанном формате.

«В свете текущих событий кураторская команда выбрала широкий спектр форматов с тем, чтобы обеспечить безопасный и по большей части бесплатный доступ к искусству во времена социального дистанцирования и нестабильной занятости. В фестивальном календаре представлены интервенции, перформансы, показы и дискуссии на разных площадках в Граце, а также обширная онлайн-программа», — говорится в сообщении кураторской команды фестиваля.

В нее входят директор фестиваля «Штирийская осень», куратор, теоретик искусства и критик Екатерина Дёготь, куратор, исследователь и писатель Мирела Бацяк, редактор и эксперт по коммуницации Генриетта Галлус, куратор и драматург Доминик Мюллер, историк искусства, куратор и организатор выставок Кристоф Платц и писатель, переводчик, художник и куратор, бывший участник группы «Что делать?» Давид Рифф.

Фестиваль «Штирийская осень» был основан в 1968 году, это один из старейших фестивалей современного искусства в Европе. Он позиционирует себя как «производственный фестиваль», отдавая предпочтение оригинальным работам, премьерам и специально созданным для него произведениям.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU