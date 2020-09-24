В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов

Кадр из фильма «Я, Грета» © Biennale Cinema 2020

С 14 по 18 октября Киностудия имени М. Горького представит в Петербурге XV Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний».

Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль проводится в новом формате. В обновленной версии он станет большим междисциплинарным проектом, который покажет, как современная наука может выразить себя в искусстве, говорить со зрителем на языке кино.

На открытии фестиваля 14 октября состоится российская премьера фильма Натана Гроссмана «Я, Грета» (I Am Greta, Швеция, 2020), организованная совместно с российским прокатчиком картины Beat Films. Байопик экоактивистки Греты Тунберг будет показан в Петербурге всего через месяц после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

Фестивальные показы продолжит научное и исследовательское кино из программ крупнейших международных кинофестивалей — Sundance, Берлинале, IFFR, Cph:Dox.

Тема «Мира знаний — 2020» — пересборка будущего. Фильмы фестиваля представляют критический взгляд на современную историю и задают вопросы о возможных сценариях будущего. Помимо конкурса в структуру фестиваля войдут три специальные кураторские программы, в том числе детская программа.

Кроме того, организаторы фестиваля планируют специальные события — лекции известных ученых и популяризаторов науки, организованные совместно с издательством научно-популярной литературы «Альпина нон-фикшн», и книжную ярмарку, которая будет проводиться в партнерстве с магазином «Порядок слов».

В международное жюри фестиваля входят основатель Global Science Film Festival, глава швейцарской Академии научно-популярного кино, биолог и режиссер Самер Ангелоне (Швейцария), заведующий лабораторией сенсорной этнографии в Гарвардском университете, антрополог и музыкант Эрнст Карел (США), инженер, композитор, исследователь, преподаватель и медиахудожник Райан Макги (США), искусствовед и куратор Ирина Актуганова (Россия) и научный журналист Мария Пази (Россия).

Программный директор фестиваля «Мир знаний» — кинокритик, куратор и продюсер Константин Шавловский, креативный продюсер — Александра Ахмадщина, исполнительный директор — Антон Смирнов, кураторы — Дмитрий Безуглов, Майя Кузина и Ксения Гапченко, арт-дирекция – Анна Наумова и Кирилл Благодатских (ANKB).

Площадками фестиваля «Мир знаний» станут кинокластер «Лендок», киноцентры «Родина» и «Ленфильм», книжный магазин «Порядок слов» и Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Полная программа и расписание фестиваля будут объявлены в начале октября.







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