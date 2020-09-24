 
15:15 24 сентября 2020Новости
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Stella Art Foundation открывает сезон выставкой Романа Сакина

News_detailed_picture© Stella Art Foundation

С 26 сентября по 22 ноября Stella Art Foundation представит первый проект нового сезона — персональную выставку художника Романа Сакина «Измерительные системы».

Как сообщают организаторы выставки, в главном зале выставочного пространства Stella Art Foundation зрители окажутся в обстановке жилого интерьера, превращенного Романом Сакиным в полигон, на котором проводятся опыты с разнообразными измерительными системами. Эти последние замаскированы под обычные вещи, широко используемые в сегодняшнем быту, либо представляют себя совершенно новые, но полезные и необходимые предметы.

Одновременно в геометрически размеченном и разделенном на несколько зон малом зале будет демонстрироваться единая измерительная система.

«Есть одно дело, которое совсем почти не сделано — это изучение устройства мира, но не так, как это делает наука, а так, как это может сделать только искусство, — рассказывает Роман Сакин. — Для него нужны не объективные данные, а данные с точки зрения конкретного наблюдателя. Правильным будет поставить в центр вселенной наблюдателя. И первой его задачей будет измерить мир».

Роман Сакин (р. 1976) окончил Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М. Васнецова (1997) и Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова (кафедра монументально-декоративной скульптуры, 2006).

Персональные выставки художника проходили в XL Галерее (Москва), Галерее М. Гельмана (Москва), ММОМА (Москва). Участвовал в групповых выставках в ММОМА (Москва), LABORATORIA Art&Science Space (Москва), Spazia Carbonesi (Болонья), ГЦСИ Арсенал (Нижний Новгород). Номинант на Премию Кандинского в 2009 и 2012 годах. Живет и работает в Москве.


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