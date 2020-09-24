 
14:29 24 сентября 2020Новости
721

Умерла Жюльетт Греко

News_detailed_picture© Ron Kroon / Anefo

23 сентября в коммуне Раматюэль на юго-востоке Франции в возрасте 93 лет умерла певица и актриса Жюльетт Греко.

Об этом сообщает Le Monde.

Жюльетт Греко родилась в 1927 году в Монпелье, во время Второй мировой войны вместе с семьей участвовала в движении Сопротивления.

После войны переехала в Париж, начала давать концерты в кафе и ресторанах, участвовала в театральных постановках, вела поэтическую передачу на радио, снималась в кино.

Жюльетт Греко называли «музой экзистенциализма», в ее круг входили известные поэты, писатели, философы и музыканты, такие как Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Борис Виан, Жак Превер, Майлз Дэвис, Жан Кокто. Песни для Жюльетт Греко писали Лео Ферре, Серж Генсбур и Шарль Азнавур.

Певица продолжала выступать до 89 лет. В ее репертуаре были сотни песен, среди которых «Si tu t’imagines», «Déshabillez-moi», «Jolie Môme», «Je suis comme je suis», «Vivre», «Il n’y a plus d’après» и «La Javanaise».


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
И-и 35 раз!..Современная музыка
И-и 35 раз!.. 

Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 2020225
Видели НочьСовременная музыка
Видели Ночь 

На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 20201149
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как им следует себя вести»Общество
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как им следует себя вести» 

Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20201661
СВР: смена имиджаЛитература
СВР: смена имиджа 

Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 20202006
Шаманизм вербатимаКино
Шаманизм вербатима 

Вероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 20202263
И к тому же это надо сократитьКино
И к тому же это надо сократить 

На «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 20207058