Умерла Жюльетт Греко

© Ron Kroon / Anefo

23 сентября в коммуне Раматюэль на юго-востоке Франции в возрасте 93 лет умерла певица и актриса Жюльетт Греко.

Об этом сообщает Le Monde.

Жюльетт Греко родилась в 1927 году в Монпелье, во время Второй мировой войны вместе с семьей участвовала в движении Сопротивления.

После войны переехала в Париж, начала давать концерты в кафе и ресторанах, участвовала в театральных постановках, вела поэтическую передачу на радио, снималась в кино.

Жюльетт Греко называли «музой экзистенциализма», в ее круг входили известные поэты, писатели, философы и музыканты, такие как Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Борис Виан, Жак Превер, Майлз Дэвис, Жан Кокто. Песни для Жюльетт Греко писали Лео Ферре, Серж Генсбур и Шарль Азнавур.

Певица продолжала выступать до 89 лет. В ее репертуаре были сотни песен, среди которых «Si tu t’imagines», «Déshabillez-moi», «Jolie Môme», «Je suis comme je suis», «Vivre», «Il n’y a plus d’après» и «La Javanaise».







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