«Винзавод» и re:Store проводят конкурс цифрового визуального искусства

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До 23 октября принимаются заявки от художников на участие в проекте Digital Earth («Цифровая Земля») — конкурсе цифрового визуального искусства, направленном на популяризацию современных технологий с точки зрения доступности и на поддержку творческого потенциала. Конкурс организуют Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» и сеть монобрендовых магазинов re:Store.
Заявку можно подать на странице проекта.
Как сообщает сайт Центра современного искусства «Винзавод», конкурс пройдет в два этапа.
В конце октября по итогам open call экспертный совет выберет 15 финалистов, а в ноябре состоится запуск сетевой платформы для размещения их работ. Победитель конкурса получит грант на участие в одной из крупнейших международных арт-резиденций.
«Технология сама по себе не искусство. Это всего лишь инструмент для создания искусства. Однако, цифровая парадигма является ядром сегодняшней жизни. Искусство, как мы все знаем, — это лучший способ лучше понять мир, в котором мы живем. Художники, которые используют цифровые технологии в своих работах, являются самыми надежными переводчиками нашего времени. Digital Earth — это прежде всего вызов, ответ на вопрос: почему искусство все еще является лучшим способом понять нашу реальность?» — говорит член экспертного совета Digital Earth, доктор философии, специалист по видеоарту, куратор Антонио Джеуза.
В экспертный совет также входят куратор, искусствовед, директор программы на кафедре дизайна РАНХиГС Светлана Тейлор и художники AES+F — Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес.
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