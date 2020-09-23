Богомолов представит «Бесов» в Барвихе

21 и 22 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на Рублево-Успенском шоссе под Москвой состоится премьера спектакля «Бесы» по роману Достоевского в постановке художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Как сообщает пресс-служба Театра на Малой Бронной, это совместный проект Театра на Малой Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала «Барвиха Luxury Village». В ноябре спектакль будет перенесен на основную сцену театрально-концертного зала «Дворец на Яузе», где театр показывает свои спектакли, пока идет ремонт его исторического здания.

«Бесы» Константина Богомолова, говорится в описании спектакля на сайте Театра на Малой Бронной, — это не версия романа, а скорее режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, режиссер выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа Достоевского обрастают дополнительными режиссерскими сюжетами. Текст Достоевского становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии.

«"Бесы" — это и детектив, и мелодрама. "Бесы" — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. "Бесы" — об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, "Бесы" — о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни», — говорит Константин Богомолов.

Над спектаклем также работали художник Лариса Ломакина, художник по свету Иван Виноградов, саунд-дизайнер Валерий Васюков и генпродюсер Светлана Доля.

Роли исполняют: Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александр Яцко, Александра Ребенок, Владимир Храбров, Вера Майорова, Татьяна Лозовая, Андрей Субботин, Александра Виноградова, Мария Шумакова и другие.







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