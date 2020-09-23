 
16:54 23 сентября 2020Новости
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Студия МАМТ запустила онлайн-игру

News_detailed_picture© Студия МАМТ

На сайте Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко открылся раздел c онлайн-игрой, созданной просветительским проектом Студия МАМТ.

«Игра в помрежа» раскрывает секреты одной из самых ответственных театральных профессий — помощника режиссера.

Участники игры смогут не только узнать, как театр работает изнутри, но и попробовать свои силы на практике. Им предстоит, пользуясь подсказками, за заданное время выполнить несколько интерактивных заданий, чтобы сцене МАМТа мог состояться один из его главных спектаклей — опера «Евгений Онегин» или балет «Лебединое озеро».

Разобраться в особенностях работы помощника режиссера поможет программа онлайн-встречи, которую подготовила Студия МАМТ.

24 сентября в 20:00 на YouTube-канале Студии МАМТ начнется трансляция Zoom-встречи профессиональных помощников режиссера со зрителями «А где помреж?».

«Мы решили позвать лучших помрежей других театров и посмотреть, как они смогут справиться со спектаклями МАМТа в виртуальном пространстве, — сообщают организаторы. — Вместе мы пройдем все этапы игры и обсудим вызовы, с которыми может столкнуться помреж во время представления».

25 сентября руководитель Студии МАМТ Алиса Спирина проведет вебинар «Знакомство с профессией помощника режиссера», организованный совместно с развивающим проектом для подростков «Кругозор».

Начало в 18:00, регистрация — здесь.


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