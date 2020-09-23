В Культурном центре ЗИЛ откроется мультимедийная инсталляция «INFODEMIA»

© LINNK

С 25 сентября по 11 октября в выставочном зале Культурного центра ЗИЛ в Москве будет представлена мультимедийная инсталляция «INFODEMIA» арт-группы LINNK.

LINNK — это дуэт московских художников Натали Лахтиной и Ивана Никича-Криличевского. В своей работе «INFODEMIA» они исследуют темы недопонимания и изоляции.

Пространство экспозиции поделено на два «зала» — звуковой и визуальный. Между ними находится специальный экран, оснащенный датчиками и проекционным оборудованием. Те, кто оказался в визуальном «зале», видят проекцию движений гостей из соседнего, звукового «зала», гости звукового «зала», в свою очередь, взаимодействуют со второй группой через отзвуки собственных движений.

В отсутствие зрителей в звуковой комнате проигрываются шум толпы и технических приборов, звуки города, в визуальной комнате представлена анимация. При взаимодействии зрителя с инсталляцией базовые звуки и видеопроекция дополняются и изменяются соответствующим образом.

«INFODEMIA» иллюстрирует сложность взаимодействия между людьми. «В наше время, когда информации и контента стало так много, что люди не успевают его воспринимать, мы часто перестаем слышать друг друга, — говорится в описании инсталляции на сайте Культурного центра ЗИЛ. — Зрителям предлагается внимательнее отнестись к собственному окружению и проявить интерес к чужому "миру". Обратить внимание на то, как действия других людей влияют на их личное пространство и vice versa».







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