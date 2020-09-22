«Новая опера» запускает новый проект детских постановок

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Московский театр «Новая опера» готовит первый спектакль нового проекта детских постановок в формате сказки с картинками по мотивам известных опер.
Как сообщает пресс-служба «Новой оперы», 25 октября будет представлена «Волшебная флейта» Моцарта. Режиссер-постановщик и автор сценария — Анна Левичева, музыкальный руководитель и дирижер — Илья Норштейн.
В исполнении ведущих солистов театра и в сопровождении оркестра прозвучат арии и дуэты из «Волшебной флейты», в роли сказочника выступит популярный актер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин.
Во время исполнения музыки на большом экране будут демонстрироваться картины, созданные специально для постановки по мотивам классических иллюстраций из детских книг.
«В рамках классического театра мы постоянно ищем современный формат, близкий и понятный нашим самым юным зрителям, — говорит директор «Новой оперы» Дмитрий Сибирцев. — Этот проект кому-то из взрослых, безусловно, напомнит знаменитый световой театр Василия Дмитриевича Поленова. А для современных детей, которых невозможно представить без планшета и мобильного телефона, это возможность слушать музыку без отрыва от привычного для них визуального ряда. Музыка оживет в образах и картинах, это будет и оригинально, и современно».
Анна Левичева считает, что новый формат спектакля подойдет и для взрослых, и для детей.
«Мы специально постарались уложиться в один час без антракта, чтобы даже самые маленькие зрители не устали и не соскучились, — рассказывает режиссер. — Но за этот час зрители услышат все самые известные мелодии из оперы Моцарта. Кроме того, будут иллюстрации, анимация и интерактив в исполнении зажигательного Алексея Веселкина. Это будет интересно и детям, и взрослым. И, конечно, всех ждет сказка со счастливым концом».
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