Все части «Войны и мира» покажут с пленки в кинотеатре «Космос»

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25 сентября сеть «Москино» и Госфильмофонд РФ при поддержке киноконцерна «Мосфильм» представят в кинотеатре «Москино Космос» все части киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир» с широкоформатной пленки 70-мм. Показ приурочен к 100-летию режиссера.
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Показ с широкоформатной пленки на большом экране задает принципиально другие взаимоотношения с пространством по сравнению со стандартной 35-мм пленкой: на 70-мм почти в два раза больше места для изображения, которое при этом сохраняет свою детальность, отмечает пресс-служба «Москино».
Это идеальный формат для эпических фильмов, масштабных постановок, где много панорамных и батальных сцен. Звездный состав, широкий формат, обилие пейзажных планов и потрясающие воображение батальные сцены делают эту полную страсти и пафоса картину уникальной.
«Для первых зрителей широкоформатного кино лента "Война и мир" выглядела гигантской воронкой, буквально втягивающей в зрелище необычайной четкости очертаний, полное ярких красок и стереозвучаний — и это в начале-то 1960-х! — рассказывает историк кино, главный искусствовед Госфильмофонда РФ Евгений Марголит. — Старые мастера кино тогда язвили: этот формат пригоден исключительно для съемки марширующих армий. Их в фильме Бондарчука предостаточно — "Война и мир" занесена в Книгу рекордов Гиннеса по количеству актеров массовки, занятых в батальных сценах. Но недаром в календаре на рабочем столе режиссера Сергея Бондарчука красным была обведена дата 12 апреля — выход Юрия Гагарина в космос. Бондарчук был одержим стремлением передать взгляд на наш мир из космоса. Он должен был продемонстрировать всеединство нашего мира. И поэтому — бессмысленность и бесчеловечность войн. Фильм Бондарчука — итог нравственного опыта народа, обретенного в ходе грандиозной исторической катастрофы — Великой Отечественной войны. Призыв к миру и братству составляет главный смысл и пафос этого грандиозного зрелища. Именно это сделало фильм понятным для зрителей всего мира».
26 сентября в 16:00 в кинотеатре Госфильмофонда РФ «Иллюзион» пройдет специальный показ фильма Сергея Бондарчука «Ватерлоо» (1970) с 35-мм пленки. С вступительным словом выступит Евгений Марголит.
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