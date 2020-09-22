Премия Jager Music Awards открыла новый сезон

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21 сентября начался прием заявок на соискание премии в области независимой музыки Jager Music Awards.
Заявки принимаются на сайте премии.
Как сообщает пресс-служба Jager Music Awards, в новом, седьмом сезоне организаторы премии решили отказаться от жанровых ограничений. Премия будет присуждаться в пяти ключевых номинациях: «Артист года», «Трек года», «Видео года», «Комьюнити года» и «Вклад в индустрию».
К ним добавляются тематические номинации, которые будут меняться ежегодно, отражая актуальный контекст. В 2020 году это #SAVETHENIGHT — спецпремия для тех, кто боролся с кризисом клубной культуры, порожденным пандемией, Beat of Change — номинация в поддержку значимых проектов, использующих музыку как инструмент социальных изменений, «Новая реальность» — новые онлайн- и офлайн-инициативы.
В категории для молодых музыкантов Young Blood будут вручаться отдельные призы People’s Choice для артистов из России, Беларуси и Казахстана, приз Live за лучшее выступление на на онлайн-церемонии Jager Music Awards 2020.
Кроме того, вводится номинация Young Blood Project для тех, кто реализовал себя за рамками музыки — художников, активистов, кураторов, видеографов, создателей стартапов. Победитель Young Blood Project примет участие в новом, пока засекреченном проекте, который организаут Jägermeister.
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