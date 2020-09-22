Умер Сергей Хоружий

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Сегодня, 22 сентября, в возрасте 78 лет умер физик-теоретик, математик, философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий.
Об этом сообщил писатель и публицист Александр Архангельский.
Сергей Сергеевич Хоружий родился в 1941 году в городе Скопине Рязанской области, в 1964 году окончил физический факультет МГУ, в 1967 году — аспирантуру Математического института имени В.А. Стеклова (МИАН), доктор физико-математических наук (1976).
В 1993 году стал действительным членом РАЕН, также был профессором философии Института философии РАН, профессором кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО, в 2005 году основал и возглавил Институт синергийной антропологии. Входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви и в редколлегию научно-богословского альманаха «Богословские труды».
Редактировал издания трудов П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина, был председателем Комиссии по распространению философского наследия П.А. Флоренского, Л.П. Карсавина, А.Ф. Лосева. Переводил и комментировал многие произведения Джеймса Джойса, в том числе романы «Улисс» (совместно с В.А. Хинкисом) и «Портрет художника в юности», повесть «Герой Стивен», сборник новелл «Дублинцы». Кроме того, известен исследованиями исихазма и рядом трудов по теологии.
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