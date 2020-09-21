Умерла Елена Душечкина

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Сегодня, 21 сентября, в Петербурге в возрасте 79 лет умерла литературовед и культуролог Елена Душечкина.

Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.

Елена Владимировна Душечкина родилась в 1941 году в Ростове-на-Дону, училась на филологическом факультете ЛГУ и на историко-филологическом факультете Тартуского университета, по окончании которого в 1966 году была принята в аспирантуру на кафедру русской литературы.

Под руководством академика Дмитрия Лихачева написала кандидатскую диссертацию «Художественная функция чужой речи в Киевском летописании» и защитила ее в 1973 году. В 1970-х и 1980 годах работала старшим преподавателем кафедры русской литературы Тартусского университета и Таллинского педагогического института.

С 1990 года занимала должность доцента на кафедре литературы Института культуры имени Н. Крупской в Ленинграде, в 1992 году стала доцентом кафедры истории русской литературы СПбГУ, с 1999 года до последних лет работала профессором этой кафедры. В 1990-х годах как приглашенный профессор преподавала русскую литературу и вела семинары в университетах США, Финляндии, Латвии и Эстонии.

Читала курсы введения в литературоведение, по истории древнерусской литературы и русской литературы XVIII и второй половины XIX века, вела спецсеминары, руководила фольклорными практиками. Входила в редколлегию журнала «Elementa: Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics (США), руководила проектом «Виртуальная лаборатория: Николай Семенович Лесков: Жизнь и творчество», была постоянным участником ежегодного семинара «Лесковский палимпсест».

Автор учебного пособия «Стилистика русской бытовой повести XVII века (Повесть о Фроле Скобееве)» (1986), монографий «Русский святочный рассказ: Становление жанра» (1995), «Русская елка: История. Мифология. Литература» (2002), книги «Светлана; Культурная история имени» (2007) и других работ, а также комментариев к ряду публикаций по истории славяноведения и полному собранию сочинений Лескова.







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