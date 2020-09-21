Саша Обухова и Анастасия Бринцева прочитают лекции в галерее «Пересветов переулок»

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С 23 сентября по 3 октября в публичной программе выставки «Пересветов переулок. Разбор архива», которая проходит в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы», состоятся лекции Саши Обуховой и Анастасии Бринцевой.
Начало лекций в 19:30, цена билета — 150 рублей (в цену входит кураторская экскурсия по выставке).
23 сентября куратор архива Музея современного искусства «Гараж» Саша Обухова расскажет о периоде перестройки и о тех радикальных переменах, которые она принесла неофициальному искусству — о новых площадках и выходе из подполья, об отношениях с цензурой, о повышенном интересе Запада к творчеству советских художников. «Пересветов переулок» (ранее — выставочный зал Пролетарского района) был открыт в 1986 году, став первой официальной площадкой для знаменитого «Клуба авангардистов» (КЛАВА).
29 сентября художник-реставратор и хранительница в Государственной Третьяковской галерее Анастасия Бринцева прочитает лекцию о материалах, использующихся для создания произведений современного искусства, не всегда предназначенных для длительного хранения. Музеи, создавая свои коллекции, предполагают, что смогут хранить их вечно. В рамках лекции будут рассмотрены возможные пути решения этого конфликта на примере конкретных произведений и музейных практик.
На 3 октября запланирована еще одна лекция Саши Обуховой. На ней пойдет речь о роли женщин в художественном процессе 1990-х — об их кураторских, научных и административных подвигах, известных лишь в узком кругу художественного сообщества, а также о «женских выставках» этого периода — одна из них проходила в «Пересветове переулке» и известна под двумя названиями: «Женская выставка Клуба Авангардистов» и «Посещение».
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