Открыт прием заявок на грант «ГАРАЖ.txt»

До 15 ноября Музей современного искусства «Гараж» принимает заявки на грант «ГАРАЖ.txt» для исследователей, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке.

Подать заявку можно на сайте музея «Гараж» или по электронной почте, отправив письмо на адрес garagetext@garagemca.org.

К рассмотрению принимаются оригинальные исследования отдельных авторов или коллективов по таким темам, как история и теория искусства ХХ–ХХI веков, вопросы эстетики, теория новых медиа, социология культуры, критическая теория современности и история российского современного искусства. На конкурс также принимаются исследования, посвященные профессиональной биографии выдающихся директоров художественных музеев.

В этом году в рамках нового направления издательской программы, «Директорской серии», на конкурс также принимаются исследования, посвященные профессиональной биографии выдающихся директоров художественных музеев, чья личная харизма и талантливое руководство решительным образом повлияли как на функционирование возглавляемых ими культурных институций, так и на историю музейного дела в целом.

Победители программы 2020 года будут объявлены в середине декабря. «Гараж» заключит с ними лицензионный договор — автору гарантируется выплата вознаграждения, а музей обязуется обеспечить полное финансирование подготовки и печати издания.







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