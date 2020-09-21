Вручены «Эмми»

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20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 72-я церемония вручения ежегодной прайм-тайм премии «Эмми», которую присуждает Американская телевизионная академия.
«Хранители» (Watchmen), претендовавшие на «Эмми» в 26 номинациях, выиграли 11 призов, в том числе как лучший драматический сериал. Реджина Кинг и Яхья Абдул-Матину признаны лучшими актерами, Деймон Линделоф и Корд Джефферсон — лучшими сценаристами драматического сериала.
Девять призов на счету канадского ситкома «Шиттс Крик» (Schitt's Creek), который стал первым комедийным сериалом, победившим во всех основных актерских категориях — награды получили Дэн и Юджин Леви, Кэтрин О’Хара и Энни Мерфи.
Третьим по количеству «Эмми» в этом году стал сериал «Наследники» (Succession). Среди обладателей семи призов, которые присудила ему Американская телеакадемия, Джереми Стронг (лучший актер), Николас Браун (лучший актер второго плана), Андрий Парекх (лучшая режиссура) и Джесси Армстронг (лучший сценарий).
Полный список номинантов и лауреатов 72-го сезона премии «Эмми» приводится на сайте Американской телеакадемии.
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