В Новой Третьяковке пройдет выставка трех поколений художников Никоновых

Павел Никонов. Тайга. 2002 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

23 сентября в Новой Третьяковке откроется выставка «Никоновы. Три художника», на которой будут представлены произведения трех живописцев разных поколений одной семьи.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, центральной фигурой проекта станет Павел Федорович Никонов (род. 1930), один из главных художников оттепели, из плеяды тех мастеров, с именами которых в 1960-е было связано обновление живописного языка, положившее начало «суровому стилю».

Также на выставке мужно будет увидеть работы его старшего брата, одного из лидеров «Группы девяти» Михаила Федоровича Никонова (1928–2010) и дочери Павла Никонова, Виктории Никоновой (1968–2008), которая принадлежала к художникам следующего поколения.

Всего в экспозицию войдут более 130 живописных и более 30 графических работ.

«Творчество трех Никоновых, представленное в рамках выставочного проекта в Третьяковской галерее, позволяет проследить главные направления отечественной живописи второй половины ХХ и начала XXI века в их историческом развитии», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Никоновы. Три художника» в Новой Третьяковке продлится до 8 ноября.







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