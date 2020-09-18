 
16:23 18 сентября 2020Новости
126

В Новой Третьяковке пройдет выставка трех поколений художников Никоновых

News_detailed_pictureПавел Никонов. Тайга. 2002 (фрагмент)© Государственная Третьяковская галерея

23 сентября в Новой Третьяковке откроется выставка «Никоновы. Три художника», на которой будут представлены произведения трех живописцев разных поколений одной семьи.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, центральной фигурой проекта станет Павел Федорович Никонов (род. 1930), один из главных художников оттепели, из плеяды тех мастеров, с именами которых в 1960-е было связано обновление живописного языка, положившее начало «суровому стилю».

Также на выставке мужно будет увидеть работы его старшего брата, одного из лидеров «Группы девяти» Михаила Федоровича Никонова (1928–2010) и дочери Павла Никонова, Виктории Никоновой (1968–2008), которая принадлежала к художникам следующего поколения.

Всего в экспозицию войдут более 130 живописных и более 30 графических работ.

«Творчество трех Никоновых, представленное в рамках выставочного проекта в Третьяковской галерее, позволяет проследить главные направления отечественной живописи второй половины ХХ и начала XXI века в их историческом развитии», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Никоновы. Три художника» в Новой Третьяковке продлится до 8 ноября.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
И к тому же это надо сократитьКино
И к тому же это надо сократить 

На «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 20201684
Никос Панайоту: «Журналистика нуждается в производстве смыслов, а не только в описании событий»Мосты
Никос Панайоту: «Журналистика нуждается в производстве смыслов, а не только в описании событий» 

Чему должен учиться журналист сегодняшнего дня, рассказывает основатель Международной медиашколы в Салониках — и приглашает молодых спецов на занятия онлайн-академии

11 сентября 20204070