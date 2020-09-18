«Гараж» будет выпускать научный онлайн-журнал

И к тому же это надо сократить
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Музей современного искусства «Гараж» объявил о запуске нового рецензируемого академического журнала открытого доступа – «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры» (The Garage Journal, GJ).
Согласно информации на сайте The Garage Journal, издание будет публиковать эмпирические, теоретические и спекулятивные исследования разных жанров. «Поощряя новаторские способы представления знания, эта независимая междисциплинарная платформа призвана служить источником идей для международной аудитории», — отмечают создатели журнала.
К публикации готовятся три номера в год, в один выпуск может войти от 10 до 20 текстов. Журнал является бесплатным и открытым: исследователи могут подать свою работу без взносов, а после публикации все материалы будут находиться в свободном доступе для читателей.
В редакционный совет The Garage Journal, занимающийся принятием стратегически важных вопросов, связанных с разными аспектами деятельности издания, вошли директор музея «Гараж» Антон Белов, старший куратор музея «Гараж» Екатерина Иноземцева, куратор цифровых коллекций Музея Лондона Фотейни Аравани, куратор и приглашенный преподаватель кафедры искусств Хантерского колледжа Серубири Мозес и другие исследователи и научные работники.
The Garage Journal адресован как академическому сообществу, так и широкой аудитории, интересующейся состоянием современной науки и общества. К 2022 году издание планирует войти в онлайн-базы научных публикаций Web оf Science и Scоpus.
К публикации принимаются рукописи на английском, русском или немецком языках в форме статей, визуальных эссе, интервью, а также архивных исследований. Редакция также принимает работы в неклассических для академического журнала форматах: базы данных («датасеты») и их визуализации, практические и статистические исследования и artistic research.
Подача рукописей происходит через онлайн-систему, разработанную специально для журнала. Решение о публикации той или иной рукописи принимается на основе результатов слепого рецензирования — анонимной оценки двумя специалистами в данной области знания.
Темы номеров журнала предлагаются редакционным советом. Темами первых четырех номеров станут:
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