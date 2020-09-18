«Золотая Маска» online возобновляет показы спектаклей

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С 20 сентября в интернете возбновятся трансляции проекта «Золотая Маска» online. В программе спектакли Константина Богомолова, Николая Рощина и Тимофея Кулябина, номинированные на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за 2020 год.
Как сообщает пресс-служба «Золотой маски», трансляции можно будет смотреть на главной странице портала «Рамблер», после чего записи спектаклей появятся в мультимедийном сервисе Okko и будут доступны бесплатно.
Для трансляций выбраны три спектакля:
20 сентября в 19:00 — «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной
Театр «Приют комедианта» (Петербург);
26 сентября в 19:00 — «Сирано де Бержерак» в постановке Николая Рощина
Александринский театр (Петербург);
29 октября в 20:00 — «Дети солнца» режиссера Тимофея Кулябина и художника Олега Головко
Театр «Красный факел» (Новосибирск).
Показы осуществляются при поддержке Сбербанка и RamblerGroup.
Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска»:
«"Золотая маска" всегда ставила перед собой просветительские задачи — познакомить как можно более широкую аудиторию с современным российским театром. И онлайн-формат дает нам такую возможность, делая актуальные театральные постановки, на которые так сложно попасть, достоянием каждого интересующегося зрителя — он будет их смотреть одновременно с жюри национальной театральной премии и зрителями фестивального зала. Это уникальное ощущение, которое создаётся благодаря съемке высокого качества, которую обеспечивает профессиональная и опытная команда. А благодаря поддержке нашего давнего партнёра —Сбербанка — записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года в онлайн-кинотеатре Okko. Не упустите такую возможность».
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