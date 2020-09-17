Нижегородский Арсенал принимает фестиваль текстов об искусстве

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С 18 по 20 сентября в Нижнем Новгороде в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) пройдет седьмой фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари (Вазари-фест). Тема фестиваля в этом году — «Новое? Искусствознание?».
«Карантин-2020 придал новый импульс медиаактивности музеев, художественным и образовательным проектам, серьезно сместив акценты в отношениях между зрителем и искусством, и запустил новую волну "включенности", — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Каково место искусствознания в системе общедоступной и распределенной информации? Что происходит в этой почтенной дисциплине сегодня? На Вазари-фесте мы посмотрим в глаза современному искусствознанию и вместе с экспертами обсудим его проблемы и перспективы».
Среди спикеров интеллектуальной платформы фестиваля историк Карло Гинзбург (Италия), историк искусства, соавтор книги «Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства» Ингрид Роланд (США-Италия), шеф-редактор проекта Arzamas.academy Кирилл Головастиков, заместитель директора по науке ГМИИ Илья Доронченков, кураторы Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева и Валентин Дьяконов, главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов, креативный продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт и соавтор бестселлера «Страдающее Средневековье» Михаил Майзульс.
Полностью программа фестиваля опубликована здесь.
Ситуация с пандемией не позволяет организаторам пригласить зрителей в Арсенал, поэтому почти все события фестиваля будут доступны на сайте vasarifest.ru, на YouTube-канале Арсенала, на странице Арсенала в соцсети «ВКонтакте» и на портале Культура.рф.
Также сообщается, что в этом году в Арсенале открылся книжный магазин «Вазари», который станет постоянно действующей площадкой текстов об искусстве в Нижнем Новгороде. Книги гуманитарных издательств представлены в пяти основных разделах: «Архитектура, урбанистика и музеи», «Исследования в искусстве и биографические очерки», «Культурный контекст», «Детские книги» и «Краеведение».
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