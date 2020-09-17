Выставка «Сопряжение фактур. Гобелен и стекло» откроется в галерее «Беляево»

С 18 сентября по 18 октября в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Сопряжение фактур. Гобелен и стекло», на которой будут представлены работы ведущих московских художников декоративного искусства, а также проекты студентов Британской высшей школы дизайна.

«В фокусе проекта — новые точки сопряжения гобелена и художественного стекла, поле взаимодействия между не похожими по своей природе материалами, их характерами и фактурой», — сообщают организаторы выставки на сайте галереи «Беляево».

В экспозицию, отмечают они, вошли «произведения, которые словно отменяют привычные знания о свойствах материи и ее форме: зеркальное плоское стекло становится шершавым и бугристым, будто «вытканном» на станке, а ворсистый на ощупь гобелен — гладким и "текучим"».

Помимо работ ведущих московских художников декоративного искусства на выставке можно будет увидеть экспериментальные проекты студентов Британской школы дизайна, изучающих натуральные способы производства ткани.

В программе выставки экскурсии (26 сентября в 14:00, 16 октября в 18:00) и творческие мастер-классы (3 октября в 14:00, 10 октября в 14:00).

Кураторы: Сергей Гавин, Анна Бутина.

Авторы: Анна Бутина, Альбина Воронкова, Федор Львовский, Александр Гораздин, Сергей Гавин, Наталья Мурадова, Тимур Сажин, Ирина Смагина, Наталия Лаврентьева, Марина Русанова, Евгения Яговкина, Елена Алексеева, Анастасия Коровина, Овик Манукян, Юлия Мерзликина, Ольга Победова, Лариса Серова, Альфия Ширинская, Елена Ярошенко.

Британская высшая школа дизайна: Егор Лопусов, Кристина Володченкова, Юлиана Королькова.







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