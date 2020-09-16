Кинофестиваль «Французские каникулы. Бархатный сезон» пройдет в онлайн-формате

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Шесть современных французских фильмов, не выходивших в прокат в России, будут показаны с 18 по 24 сентября в мультимедийном сервисе Оkko в рамках фестиваля «Французские каникулы. Бархатный сезон», организованного Французским институтом при Посольстве Франции в России, Okko и кинотеатром «Пионер».
В программе фестиваля семейная комедия «Феличита» режиссера Брюно Мерля, драма обладателя премии Каннского фестиваля Андре Тешине «Прощание с ночью» с Катрин Денев в главной роли, история об усыновлении ребенка «В добрые руки», получившая семь номинаций на премию «Сезар» и драма взросления «100 килограммов звезд», дебютный фильм сценаристки Мари-Софи Шамбон.
Также на фестивале будут представлены комедия Манель Лабиди «Кушетка в Тунисе», лучший фильм по мнению зрителей Венецианского кинофестиваля 2019 года и трагикомедия Николя Паризера «Алиса и мэр», которая получила награду двухнедельника режиссеров Каннского фестиваля и принесла Анаис Демустье премию «Сезар» за лучшую женскую роль.
Фильмы фестиваля «Французские каникулы. Бархатный сезон»:
Смотреть фильмы фестиваля можно будет бесплатно и без ограничений по количеству просмотров. Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.
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