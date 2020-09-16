На «Флаконе» пройдет фестиваль «Рихтерфест»

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Фри-джазовые музыканты, академические композиторы, саунд-дизайнеры и аудиовизуальные художники примут участие в четвертом фестивале новой импровизационной и экспериментальной музыки «Рихтерфест», который состоится 19 сентября на территории московского дизайн-завода «Флакон».

Как сообщает сайт «Рихтерфеста», в этом году организаторы готовят дневную программу эксклюзивных выступлений и премьер и ночную вечеринку экспериментальной электронной музыки.

Днем на улице выступят «Петрозаводск», ::vtol:: и Злурад, «Драмажур», Zafaq, Женя Куковеров (он представит альбом «Hairy Finger & Invisible Clarinets»), «Храмцевич-Отоцкий-Широков-Филатова-Ануфриенко квинтет», «д.у.б», Speedball Trio.

Ночная часть «Рихтерфеста» начнется в 22:00 в пространстве «Пар» (стр. #12), ее участниками станут XΛN, Владимир Горлинский aka DJa'NkY (live), Rites of Passage (live), AIR Krew (live), SaintTechnik (live), Филипп Ильинский, John Rock, Феликс Микенский (The Chemical Brothers Special Set) и Эмиль Мирзоев.

Кроме того, на фестивале будет работать маркет независимых лейблов, среди участников которого Stellage Store, Klammklang, Kotä Records, CANT, «ТОПОТ», «(без названия и лого)», «Длинные Руки».







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