На «Флаконе» пройдет фестиваль «Рихтерфест»

В будущее возьмут не всех
Закрытый концерт Курентзиса в «Зарядье»16 сентября 20201887
Фри-джазовые музыканты, академические композиторы, саунд-дизайнеры и аудиовизуальные художники примут участие в четвертом фестивале новой импровизационной и экспериментальной музыки «Рихтерфест», который состоится 19 сентября на территории московского дизайн-завода «Флакон».
Как сообщает сайт «Рихтерфеста», в этом году организаторы готовят дневную программу эксклюзивных выступлений и премьер и ночную вечеринку экспериментальной электронной музыки.
Днем на улице выступят «Петрозаводск», ::vtol:: и Злурад, «Драмажур», Zafaq, Женя Куковеров (он представит альбом «Hairy Finger & Invisible Clarinets»), «Храмцевич-Отоцкий-Широков-Филатова-Ануфриенко квинтет», «д.у.б», Speedball Trio.
Ночная часть «Рихтерфеста» начнется в 22:00 в пространстве «Пар» (стр. #12), ее участниками станут XΛN, Владимир Горлинский aka DJa'NkY (live), Rites of Passage (live), AIR Krew (live), SaintTechnik (live), Филипп Ильинский, John Rock, Феликс Микенский (The Chemical Brothers Special Set) и Эмиль Мирзоев.
Кроме того, на фестивале будет работать маркет независимых лейблов, среди участников которого Stellage Store, Klammklang, Kotä Records, CANT, «ТОПОТ», «(без названия и лого)», «Длинные Руки».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:06Кинофестиваль «Французские каникулы. Бархатный сезон» пройдет в онлайн-формате
12:20Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выйдет в прокат в ноябре
11:49На «Флаконе» пройдет фестиваль «Рихтерфест»
Вчера
17:14Дмитрий Черняков присоедился к международной инициативе «Опера за мир»
16:01Маркет авторской фотокниги пройдет в Москве
15:23Лауреата спецприза Французского института в рамках Премии Курёхина объявят онлайн
13:27«Овсянки» вернутся на экраны российских кинотеатров
13:00В Подмосковье откроется большая выставка лэнд-арта
12:05Объявлена программа фестиваля в «Новом Иерусалиме»Все новости
Закрытый концерт Курентзиса в «Зарядье»16 сентября 20201887
Елена Рыбакова о выставке на Солянке15 сентября 20202072
Пепел истории в Государственном Эрмитаже15 сентября 20201449
Дирижер Василий Петренко о своем фестивале в музее «Новый Иерусалим»14 сентября 20201878
Чему должен учиться журналист сегодняшнего дня, рассказывает основатель Международной медиашколы в Салониках — и приглашает молодых спецов на занятия онлайн-академии11 сентября 20203450
Письма из Минска11 сентября 20205288
Минская художница задержана за перформанс у Дворца искусств11 сентября 20203454
Лидер «Центра» о новом альбоме «Абсолютное почтение человека», современных диктатурах и народном трибьют-проекте11 сентября 20203104
Чему и как будут учить в лаборатории Юрия Муравицкого в МШНК11 сентября 20202669
Контексты и смыслы российской поп-музыки, гендерный анализ и ностальгия по советскому: Александр Горбачев, Юрий Сапрыкин и Кристина Сарханянц обсуждают «Новую критику»10 сентября 20204212
Вышел русский перевод «Эстетической бесконечности» Поля Валери10 сентября 20203401
Сергей Бондаренко об автобиографии Вуди Аллена и ее герое, которого, возможно, не было9 сентября 20205400