Объявлена программа фестиваля в «Новом Иерусалиме»

С 23 по 27 сентября в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет музыкальный open-air фестиваль. В программе семь концертов с участием звезд мировой классической сцены.

Несмотря на то, что из-за пандемии фестиваль был перенесен на сентябрь, он сохранит свое название — «Лето. Музыка. Музей». Местом его проведения станет круглый уличный музейный атриум, два камерных концерта пройдут в зале музея.

Резиденты фестиваля в этом году — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (концерты 23, 25, 27 сентября), Московский камерный оркестр Musica Viva (24 и 26 сентября) и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (26 сентября).

За дирижерский пульт встанут Максим Венгеров (в первый день фестиваля он исполнит сольную партию в Концерте для скрипки с оркестром Бетховена), Дмитрий Синьковский (во второй день фестиваля он исполнит сольную партию во «Временах года» Вивальди), Андрей Рубцов, Дмитрий Матвиенко, Александр Соловьев и Валентин Урюпин.

Среди участников фестиваля пианисты Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей Гугнин и Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглебский и Леонид Железный, Ирина Сопова (альт), Анна Кошкина (виолончель), участницы Молодежной оперной программы Большого театра России Эльмира Караханова (сопрано) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано).

На семи фестивальных концертах прозвучат произведения Мессиана, Вайнберга, Бартока, Вивальди, Глинки, Бортнянского, Респиги, Стравинского, Рихарда Штрауса, Прокофьева и Шостаковича, специальные программы фестиваля посвящены 250-летию со дня рождения Бетховена и 180-летию со дня рождения Чайковского.

Зрители фестиваля смогут по своим билетам посетить постоянные экспозиции музея «Новый Иерусалим» и новую временную выставку, которая откроется 23 сентября к 100-летию музея и представит большую коллекцию предметов из подмосковных усадеб.

Художественный руководитель фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, главный дирижер Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко:

«Для меня open-air — это, прежде всего, возможность совмещения визуального ряда, ландшафта, природы и звуков музыки. В Новом Иерусалиме еще и уникальная история, музей, монастырь, который разрушался и возрождался вновь. В программе фестиваля мне особенно хотелось подчеркнуть эту идею возрождения — в самых разных аспектах. Здесь и Поздний Ренессанс — музыка эпохи барокко, и тема духовного возрождения в сочинениях Штрауса, Малера. Программа фестиваля охватывает, разные эпохи и разные взгляды на культурное наследие, искусство разных стран, разных ментальностей и религий. Классическая музыка — это всегда уникальный синтез прошлого и настоящего, направленный в будущее. В этом она очень близка к истории и философии Нового Иерусалима».

Фестиваль организован музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Правительства Московской области и Министерства культуры РФ







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