Выставка печатной графики пройдет в галерее «Ковчег»

© Гелерея «Ковчег»

16 сентября в московской галерее «Ковчег» откроется коллективная выставка «В печать!», исследующая проблему места ручных печатных графических технологий в контексте современного искусства.

Как сообщает сайт галереи, выставку инициировала художница Екатерина Гаврилова.

«Поколение художников, начинавших в 1990-е, по большей части формировавшихся в 2000-е, всё чаще обращается не только к современным медиа, цифровому искусству, но и ищет средства выражения в старых, сложных, очевидно не слишком экономически оправданных технологиях», — говорит она.

В наши дни, считает художница, печатная техника становится методом передачи тайного, редкого ремесла.

Помимо литографии, линогравюры, сухой иглы и других традиционных технологий тиражной графики в экспозиции будут представлены такие способы печати, как фотография, рентгеновский снимок, ксерокопия, работа с калькой.

Участники: Иван Архипов, Екатерина Гаврилова, Ольга Дудина, Михаил Заиканов, Людмила Зинченко, Павел Копаев, Нина Кузьмина, Юлия Ованесян, Павел Отдельнов, Егор Плотников, Александра Суворова, Рустам Шерифзянов, Тимофей Яржомбек.

Выставка «В печать!» в галерее «Ковчег» продлится до 27 сентября.







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