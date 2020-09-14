«Искусство кино» выпускает в повторный прокат «Восхождение» Ларисы Шепитько

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С 24 по 27 сентября в российских кинотеатрах будет демонстрироваться фильм Ларисы Шепитько «Восхождение», впервые вышедший на экраны в 1977 году. Повторный прокат организует журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм».
На сегодняшний день в расписании показов, опубликованном на сайте «Искусства кино», семь кинотеатров Москвы и Петербурга. Расписание будет дополняться.
Лариса Шепитько (1938–1979) сняла военную драму «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников». В картине снялись Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Людмила Полякова, Анатолий Солоницын.
«Восхождение» оказалось последней работой режиссера. Картина Ларисы Шепитько получила несколько призов на Берлинском фестивале 1977 года, став первым советским фильмом, завоевавшим «Золотого медведя».
«Мы особенно гордимся тем, что выпустим в повторный прокат "Восхождение", шедевр одной из самых талантливых женщин в истории российского кино — Ларисы Шепитько, поставленный по шедевру Василя Быкова, лучшего из прозаиков-фронтовиков. Безусловно, этот трагический фильм, сила которого с годами не иссякает, — памятник борьбе Беларуси с нацистской оккупацией. Но можно выйти за границы исторического контекста, увидев в «Восхождении» гимн человеческому духу, безграничной способности сопротивляться злу, чьи силы превосходят твои, — сопротивляться даже самой страшной ценой, отбросив рациональные аргументы. Ничто не может быть актуальнее и важнее в наши смутные дни», — говорит главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.
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