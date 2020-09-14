Фильмы «Кинотавра» покажут в Парке Горького

Кадр из фильма «Нос, или Заговор "не таких"» © Garage Screen

C 21 по 24 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств в Парке Горького в Москве пройдут показы фильмов 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Программу откроет 21 сентября специальный показ полнометражной анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"».

22, 23 и 24 сентября состоятся московские премьеры трех значимых, по версии Garage Screen, фильмов полнометражного конкурса «Кинотавра».

Названия фильмов будут объявлены 18 сентября — сразу после окончания фестиваля, но продажа билетов на эти сеансы уже открыта на сайте Музея современного искусства «Гараж».

Все показы совместной программы Garage Screen и «Кинотавра» будут сопровождаться обсуждением фильмов с их авторами.







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