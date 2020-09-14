Наадя, Kedr Livanskiy и «Дайте танк (!)» выступят на фестивале Московской школы музыки

© Moscow Music School Festival / Instagram

Сегодня, 14 сентября, в клубе «1930 Moscow» начинается фестиваль Moscow Music School Festival, который организуют студенты Московской школы музыки. Хедлайнерами фестиваля станут Наадя, Kedr Livanskiy и «Дайте танк (!)».

Фестиваль продлится до 16 сентября.

«На сцене выступят студенты направлений Songwriting и Production, организацией занимаются студенты направления Music Business и Sound Engineering», — говорится в сообщении на странице Moscow Music School Festival в фейсбуке.

В списке участников фестиваля поп- и хип-хоп артисты, рок-группы и электронные исполнители: krasochnobledno, Саша Фрид, Untone Chernov, Rapid Antics, «твой силуэт», OKEANYREKI, Собачий Lie, Heartcore Club, Аня Рауш, UNCIA, ФАНКШН, Leo Salvini, 3rd Person, EXI.TIME, NIA, f21, Аинеск, Plamena, I.AM.I, Tøi, Нiколас.

Плейлист артистов фестиваля доступен в Apple Music и Spotify.







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