В Екатерининском парке начался спектакль-променад «Вечное возвращение»

Запись аудиоспектакля в партере Екатерининского парка © Государственный музей-заповедник «Царское Село»

С 11 сентября посетителям Екатерининского парка в Пушкине доступен акустический спектакль-променад Семена Александровского «Вечное возвращение» – совместный творческий проект Государственного музея-заповедника «Царское Село» и петербургского «Pop-up театра».

Как сообщает сайт музея-заповедника «Царское Село», послушать спектакль и прогуляться по живописным местам — от фасада дворца, вокруг Большого пруда, мимо павильонов «Адмиралтейство», «Турецкая баня», через Мраморный мост, по Камероновой галерее — можно будет в любой день, кроме вторника, в 11:00, 13:00 и 15:00.

Творческая команда под руководством режиссера Семена Александровского и драматурга Аси Волошиной создала спектакль в наушниках при помощи бинауральной записи — технологии, которая воспроизводит то, как человек слышит звук в естественной среде.

В записи звучат голоса актеров Василия Реутова (БДТ), Алены Старостиной и Марии Зиминой.

Привычного театрального антуража — сцены, рядов кресел, занавеса — нет. Зрители отправляются в путешествие, следуя бинауральной аудиозаписи, в точности повторяющей маршрут героев спектакля.

Проект осуществлен при финансовой поддержке фонда «Эрмитаж XXI век» и Благотворительного фонда содействия развитию музея-заповедника «Царское Село»







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