«Мумий Тролль» и Илья Лагутенко отпразднуют день рождения в VR-пространстве

16 октября состоится виртуальный концерт «Точно ртуть алоэ VR», посвященный 20-летию альбома «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль», а также виртуальная презентация независимого трибьюта «Карнавала.Нет. XX лет», в котором приняли участие главные герои молодой русскоязычной поп-музыки.

Начало в 20:00, концерт и презентация пройдут на платформе Lookport в иммерсивном художественном пространстве, за создание которого отвечает компания Lookport с командой программистов, моушн-дизайнеров, режиссеров, графических дизайнеров, художников и разработчиков VR.

Живые исполнения всех песен «Точно ртуть алоэ» прозвучат в иммерсивных киберпространствах, в которые можно будет погрузиться как с помощью VR-очков, так и через экраны смартфонов, ноутбуков, домашних телевизоров.

«Тысячи поклонников услышат все песни культовой пластинки "Мумий Тролля" в новой аудиовизуальной реальности, в которую можно будет попасть из любой точки планеты», — отмечают организаторы.

После концерта и премьеры трибьют-альбома слушатели смогут встретиться с участниками «Мумий Тролля» в онлайн-комнате Meet&Greet и зайти в виртуальный магазин, чтобы подобрать для себя что-то из специальной капсульной коллекции, доступной исключительно в рамках проекта «Точно ртуть алоэ VR».







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